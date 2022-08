Roma, in vendita i biglietti per il match contro l’HJK

La Roma è pronta a fare il suo esordio anche in Europa League. Da oggi infatti sono in vendita i tagliandi per l'esordio europeo allo Stadio Olimpico contro l'HJK Helsinki. Il match è in programma per il prossimo 15 settembre alle ore 21. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Roma rende noto che ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione. I prezzi dei biglietti partiranno da un mino di 13 euro fino ad un massimo di 55, con una speciale scontistica per tutti abbonati Plus. Il club ricorda inoltre che la sfida tra i giallorossi e la formazione finlandese è compresa nell'Abbonamento Coppe che sarà disponibile fino alle 18 di giovedì 1° settembre.