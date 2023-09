Roma, in vendita dalle 12 i biglietti per il match contro il Frosinone: info e prezzi

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato l'inizio della vendita libera dei biglietti per il match di campionato contro il Frosinone in programma il prossimo 1 ottobre. Contro i ciociari sarà la prima sfida all'Olimpico dopo la doppia trasferta contro Torino e Genoa. I prezzi saranno a partire da 24 euro e ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi. Il club inoltre informa che, se si vuole risparmiare, si può sempre contare sul pack che comprende tre partite contro Frosinone, Monza e Slavia Praga che avranno un costo di 21 euro ciascuna. Gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento