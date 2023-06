Roma, in un biennio il marchio è cresciuto di 80 milioni

Arrivano anche buone notizie nel day after della sconfitta di Budapest contro il Siviglia. Come riporta, la finale di Europa League, unita alla vittoria dello scorso anno in Conference, ha prodotto una crescita del marchio Roma di circa 80 milioni di euro. Tutto merito dunque delle ottime prestazioni dei ragazzi di José Mourinho in campo continentale nel corso dell'ultimo biennio. Tra le priorità della società c'è infatti proprio la rivalutazione del marchio, dati gli ingenti investimenti del presidente Dan Friedkin, che dall'agosto del 2020 ha immesso nelle casse del club mezzo miliardo di euro. Ma l'obiettivo, benché al momento appaia lontano, non può che essere l'autosufficienza.