Roma, in trasferta la torta manca ancora: media punti disastrosa nel girone di ritorno

La Roma ha chiuso con il Lecce questo tour de force che è stato tutto tranne che produttivo. In campionato c'è stato un calo importante che ha portato fino al sesto posto, anche se in coabitazione con la Juve e a soli 3 punti dal Como quarto in classifica. Ma soprattutto c'è stata l'eliminazione dall'Europa League nel derby col Bologna, pesantissima nell'economia della stagione in corso e ovviamente sul futuro. Il calo è evidenziato dai numeri in maniera netta. Chiaro che sono state decisive le tante assenze che ha dovuto affrontare Gasperini, ma c'è un altro dato che deve far riflettere il tecnico ed è quello dei punti in trasferta. Se consideriamo il girone di ritorno, i giallorossi hanno vinto una sola volta lontano dall'Olimpico, quella contro il Torino di metà gennaio. In oltre due mesi la Roma ha collezionato in campionato, oltre alla gara con i granata solamente un altro punto a Napoli. Il totale fa 4 punti in 5 partite (sconfitte con Udinese, Genoa e Como) con una media di 0,80 punti a partita, la stessa del Cagliari e superiore solo a Verona, Lecce, Cremonese, Pisa e Torino. Como e Juventus, le dirette concorrenti per la Champions, hanno avuto rispettivamente una media di 2.50 e 1.40 in trasferta nello stesso periodo. E anche considerando tutto il 2026 si aggiungerebbero solo la vittoria di Lecce e il ko di Bergamo: 7 punti in 7 partite.