Roma, in settimana incontro con l’Aia a Trigoria

È imminente l'incontro tra la Roma e l'Aia a Trigoria. Come riferisce l'Ansa, vista la settimana lunga dei giallorossi con la partita contro la Cremonese in programma lunedì, potrebbe già arrivare entro la vigilia della seconda giornata di campionato. Come per gli altri club della Serie A, anche la società capitolina ha accolto con favore l'iniziativa degli arbitri che stanno facendo il giro dei centri sportivi per un confronto con allenatori e calciatori su regolamenti e Var. La volontà della società capitolina, infatti, è di mantenere buoni rapporti con l'Aia soprattutto a fronte delle tante polemiche della passata stagione.