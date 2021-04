Roma in semifinale, Zaniolo: “Grandissimi”. Pau Lopez: “Bravi ragazzi” – FOTO

La Roma è in semifinale di Europa League. La squadra di Fonseca soffre, ma riesce a non capitolare e non perdere in due partite contro l’Ajax. I giallorossi festeggiano in campo, ma anche sui social. Il primo a gioire per la qualificazione dei suoi compagni è Nicolò Zaniolo, che su una story di Instagram scrive “Grandissimi”. Tocca poi a Pau Lopez, che nel bene o nel male in questi quarti di finale ha lasciato una firma importante: “Bravi ragazzi! Semifinali, arriviamo”, scrive il portiere spagnolo.