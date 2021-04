ROMA IN SEMIFINALE! Goduria europea: eliminato l’Ajax – FOTO

Missione compiuta. La Roma pareggia 1-1 con l’Ajax, conquista la semifinale di Europa League ed è per la seconda volta in tre anni tra le migliori quattro di una competizione europea. Al gol di Brobbey, che spaventa i giallorossi a inizio secondo tempo, risponde Dzeko, che sfrutta l’assist perfetto di Calafiori e batte Stekelenburg. La squadra di Fonseca soffre il possesso degli olandesi come nel match di andata, ma è cinica e sfrutta bene le poche occasioni avute. Il sogno europeo passa adesso al livello successivo. Ad aspettare la Roma ora ci sarà il Manchester United (eliminato il Granada di Gonalons). Il 29 aprile l’andata a Old Trafford. A questo punto, Danzica non è più così lontana.

L’Ajax tiene la palla, la Roma non si scopre: 0-0 dopo 45’

Nessuna sorpresa di formazione da Fonseca, che ritrova Mkhitaryan dal primo minuto a più di un mese dall’ultima volta. La partita è apertissima sin dalle prime battute. L’Ajax prova a partire forte, ma le prime occasioni per segnare ce le ha la Roma. Pellegrini al 5’ scappa in contropiede, Klaiber tiene bene nell’uno contro uno, il numero 7 riesce ad arrivare al tiro ma calcia tra le mani di Stekelenburg. Al 9’ Veretout, dopo una bella combinazione offensiva, segna il gol del vantaggio, che viene però annullato per fuorigioco (corretta la chiamata). Al 13’ Pau Lopez sbaglia il disimpegno con i piedi e regala palla agli olandesi, Klaassen colpisce a botta sicura e trova il salvataggio decisivo di Diawara. Al 20’ sbaglia anche Ibanez, che regala palla con un passaggio in orizzontale, ma stavolta è Pau Lopez che mette una pezza sul tiro di Tadic. Due minuti più tardi Klaiber chiede il cambio per un problema al flessore. Al suo posto Schuurs.

Dopo un buon avvio la Roma perde un po’ di sicurezza e si abbassa nella sua metà campo. L’Ajax controlla il pallone con pazienza (75% di possesso dopo i primi 45’), ma non trova il varco giusto per colpire. La squadra di Fonseca fatica a superare la prima pressione e i lanci lunghi non arrivano a destinazione. Al 37’ Tadic si lascia cadere in area dopo un contatto con Calafiori e chiede calcio di rigore. Il Var controlla e dà ragione al giallorosso. Gli olandesi conducono il match fino alla fine della prima frazione, ma con un possesso palla sterile che non crea particolari apprensioni alla Roma. Al termine del primo tempo il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

Dzeko segna il pari: la Roma vola in semifinale

Alla ripresa ten Hag si gioca la carta Brobbey al posto di uno spento Antony. L’attaccante si posiziona al centro e dopo appena quattro minuti trova il gol che sblocca la partita. L’altro subentrato Schuurs lancia lungo centralmente, Brobbey taglia alle spalle di Cristante e anticipa Pau Lopez, uscito in ritardo. 1-0 per gli olandesi, che hanno bisogno di un’altra rete per centrare la qualificazione. Al 56’ il gol lo segna Tadic, ma stavolta dopo check Var l’arbitro annulla per un fallo su Mkhitaryan. La Roma tira un sospiro di sollievo, ma serve un cambio marcia netto per portare a casa l’obiettivo. Al 63’ Pellegrini scappa a Tagliafico ed entra in area, ma non riesce a servire Dzeko posizionato davanti alla porta.

Col passare dei minuti l’Ajax sembra perdere intensità, mentre la Roma guadagna campo. Al 72’ Calafiori scappa a sinistra con la palla al piede, salta con una finta Timber e mette in mezzo trovando Dzeko, che davanti alla porta non può sbagliare. Con il destro il bosniaco mette in porta e segna un gol pesantissimo, fissando il risultato sull’1-1. È un gol pesantissimo, che butta giù definitivamente l’Ajax, incapace di reagire. Nel finale la Roma è costretta a sostituire proprio Calafiori per infortunio. Escono anche Dzeko e Mkhitaryan, lasciando spazio a Mayoral e Pedro. Taylor (che non merita la sufficienza) comanda cinque minuti di recupero. La Roma gestisce alla grande, senza mai più rischiare nulla. L’1-1 sarà il risultato finale. I giallorossi conquistano la semifinale.

Il tabellino di Roma-Ajax 1-1 (3-2)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori (80′ Villar); Mkhitaryan (87′ Pedro), Pellegrini; Dzeko (80′ Mayoral).

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Morichelli, Ciervo, Darboe, Carles Perez

All.: Paulo Fonseca

Ajax (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber (22′ Schuurs 83′ Idrissi), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Álvarez (69′ Kudus), Gravenberch, Klaassen; Antony (45′ Brobbey), Tadic, Neres (83′ Traorè).

A disp.: Scherpen, Kotarski, Ekkelenkamp, Q. Timber, Kasanwirjo

All.: Erik ten Hag

Arbitro: Taylor

Assistenti: Beswick – Nunn

Quarto uomo: Coote

VAR: Attwell

AVAR: Tierney

Marcatori: 49′ Brobbey, 72′ Dzeko

NOTE Ammoniti: 44′ Ibanez, 67′ Veretout, 68′ Mancini, 78′ Dzeko, 86′ Cristante, 89′ Tagliafico, 92′ Martinez