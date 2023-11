Roma in ‘riserva’, Mourinho indovina ancora la mossa: sesto gol dalla panchina

Sono già 6 le volte che i giallorossi chiamati in causa a partita in corso gonfiano la rete. Solo Napoli e Cagliari hanno fatto meglio in A

Daniele Aloisi Collaboratore

“Entra Schurrle e segna. Entra Demba Ba e segna. Si chiama c***”, questa è una delle frasi più iconiche di José Mourinho che aveva risposto così ad un giornalista ai tempi del Chelsea. Lo Special One è sempre stato bravo a pescare soluzioni dalla panchina e riesce a far entrare le riserve con la voglia di spaccare il mondo. Domenica i cambi hanno regalato 137 secondi di euforia pura agli oltre 61.000 romanisti presenti all’Olimpico. Entrano Zalewski e Azmoun: il primo fa l’assist per il secondo che trova la sua prima rete stagionale dopo lo sfortunato palo col Monza. Non è la prima volta che Mou trova questa soluzione dal cilindro. A Verona e contro il Milan ci avevano pensato Aouar e Spinazzola a dare speranza di una rimonta. Ma in entrambe le partite arrivarono due sconfitte per 2-1 e 0 punti in classifica.

Poi in Europa League è stato il turno di capitan Pellegrini. Lorenzo entra, mette a referto gol e assist contro il Servette. Nota negativa di quella serata e l’infortunio pochi minuti dopo. In campionato le altre reti di ‘riserva’ erano state quelle di Belotti a Cagliari e quella di El Shaarawy all’ultimo respiro contro i brianzoli. Sono già 6 le volte che i giallorossi chiamati in causa a partita in corso gonfiano la rete. Solo Napoli e Cagliari hanno fatto meglio in A. La passata stagione, a questo punto, era successo solamente due volte in Europa League e zero in campionato.

Roma, quest’anno rosa più lunga: ma gli infortuni complicano i piani — La rosa della Roma è più lunga rispetto a quella di un anno fa, ma gli infortuni frenano di continuo José. A Milano c’erano poche soluzioni dalla panchina poiché mancavano ben 5 titolari. Per il derby il mister spera di ritrovare Spinazzola e Pellegrini mentre è ancora lontano il recupero di Smalling. Con il capitano le frecce dell’arco aumenterebbero ancora di più con la possibilità di poter inserire a partita in corso giocatori di qualità come Aouar, Belotti e Azmoun. Due su tre l’anno scorso non c’erano in rosa e il Gallo sembra essere rinato. Giovedì con lo Slavia ci sarà un po’ di turnover, ma non in difesa dove gli uomini sono contati.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.