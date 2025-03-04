La Roma centra l'undicesimo risultato utile consecutivo in campionato, vincendo 2-1 contro il Como una partita molto sofferta e complicata, e soprattutto scavalca il Milan balzando in ottava posizione e tenendo il passo delle squadre che la precedono. Con Ranieri, i giallorossi stanno velocemente risalendo la classifica e hanno rosicchiato punti su punti a Juve, Lazio, Bologna, Fiorentina e appunto Milan. I 43 punti permettono alla Roma di sognare qualcosa che fino a un paio di mesi fa sembrava quasi un sogno, ovvero la qualificazione alle coppe europee tramite il campionato. La strada resta in salita, 4 punti dalla Conference del Bologna e 7 dall'Europa League della Lazio (e 9 dalla Champions della Juve), fare altri sorpassi non sarà sempice tra impegni europei e calendario che verso la fine si farà più ostico. Il supercomputer di Opta ha stilato una previsione della classifica finale, stimando la probabilità che le squadre finiscano in una certa posizione nella competizione. Il modello ha stimato le probabilità di ogni risultato delle prossime partite (vittoria, pareggio o sconfitta) utilizzando le quote del mercato delle scommesse e le classifiche di Powerplay Opta. Le quote e le classifiche si basano sulle prestazioni storiche e recenti di ogni squadra, considerando la forza degli avversari, utilizzando queste probabilità di risultato della partita, e simula le gare rimanenti nel torneo migliaia di volte. Analizzando il risultato di ciascuna di queste simulazioni, il modello vede quante volte le squadre hanno concluso il campionato in ogni posizione per creare le previsioni finali. Ciò che è venuto fuori è sostanzialmente la cristallizzazione della classifica attuale. Per la Roma la probabilità più alta resta di finire all'ottavo posto (27,4%). Il settimo invece ha una probabilità del 20,9%, il sesto che varrebbe la Conference League il 12,3% e il quinto che invece significherebbe Europa League ha il 4,4%. Speranze al lumicino per la Champions con lo 0,9%. Campione d'Italia sarebbe ancora l'Inter, con il 68,1%.