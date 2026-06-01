La prossima annata sarà molto speciale per la Roma che celebrerà lo storico Centenario dalla sua nascita. Il club proporrà parecchie iniziative ed eventi a tema, e una delle novità sarà presenza di un kit interamente dedicato all'occasione. Come riporta il sito specializzato in maglie Footyheadlines, la maglia celebrativa sarà rilasciata nella primavera del 2027 e sarà ispirata alla prima storica maglia che i giallorossi indossarono nel lontano 1927. Il colore principale sarà rosso scuro con un design semplice che vedrà lo storico monogramma "ASR" intrecciato come stemma del club. Presenterà, inoltre, elementi della storia della famosa città, oltre a un distintivo dell'anniversario sul retro sotto il colletto. Il logo Adidas sarà presente, probabilmente, con il trifoglio e la maglia sarà rilasciata nella versione a maniche lunghe. Un prodotto che i tifosi non vedono l'ora di vedere per portarselo a casa e custodire così un ricordo indelebile della propria fede.