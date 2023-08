Roma in partenza per Tirana: oggi l’amichevole con il Partizani. Out Matic e Dybala

Manca sempre meno all'inizio del campionato (20 agosto) e la Roma per completare la sua preparazione, questa sera scenderà in campo a Tirana per l'ultima amichevole estiva. Di fronte ci saranno i padroni di casa del Partizani. I giallorossi sono in partenza proprio in questo momento dall'aeroporto di Fiumicino con direzione la capitale albanese. Non sono partiti con la squadra Nemanja Matic e Paulo Dybala. Il serbo non si allena ormai da giorni anche a causa delle insistenti voci di mercato che lo legano al Rennes mentre l'argentino è stato risparmiato a scopo precauzionale. Nel teste contro il Tolosa infatti, Dybala era uscito dal campo prima della fine del primo tempo facendo preoccupare i tifosi e tutto lo staff tecnico giallorosso. In realtà il problema non sembra essere grave ma la prudenza in questi casi è fondamentale. Per Mourinho e i suoi, quello di questa sera sarà un tuffo nel passato visto che a fare da sfondo al match di questa sera, sarà l'Arena Kombetare di Tirana dove il 25 maggio 2022 la Roma alzò al cielo la prima edizione della Conference League.