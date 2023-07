Roma in partenza per il Portogallo: da Rui Patricio a Dybala, tutti i convocati

La Roma saluta Trigoria dopo la vittoria in amichevole contro il Latina di ieri mattina. La tournée asiatica è saltata e Mourinho è felice di tornare in Portogallo. I giallorossi alle ore 16 sono partiti in direzione Faro e dopo si sposteranno in Algarve. Dai vecchi ai nuovi acquisti ci sono tutti per la seconda parte del ritiro. Mou si aspetta il centravanti entro pochi giorni, ma al momento le trattative per Scamacca e Morata sono in fase di stallo. C’è anche Solbakken dopo il fastidio all’adduttore accusato nel match di ieri. Out gli esuberi: Shomurodov, Vina, Villar e Reynolds non sono partiti. È con la squadra Karsdorp nonostante il terzino è sul mercato. Sorridente e sempre disponibile Paulo Dybala, che si è fermato a scattare foto e firmare autografi con i circa 20 tifosi presenti. Prossima settimana gli agenti della Joya si incontreranno con Pinto per parlare del contratto, che infatti non era presente al momento della partenza. La Roma resterà in Portogallo fino al 2 agosto: le amichevoli sono 3. Per ora è stata ufficializzata solo quella col Braga il 26, mentre restano da definire i test con Farense e contro un’altra squadra.