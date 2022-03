Roma, in Ghana sono già pazzi di Felix: “È il nuovo Asamoah Gyan”

Il giovane attaccante giallorosso è già entrato nei cuori di tutti i tifosi ghanesi dopo appena una presenza. In molti lo stanno paragonando allo storico numero 3 passato anche in Italia con la maglia dell'Udinese e del Modena

Da Afena-Gyan ad Asamoah Gyan, il passo è breve. In Ghana, dopo averlo visto all'opera per la prima volta nello 0-0 contro la Nigeria, i tifosi sono letteralmente impazziti per l'attaccante giallorosso. In molti si sono espressi su di lui, a partire dal C.T. Addo che lo ha definito un diamante, fino ad arrivare a Prince Tagoe, attaccante ghanese con un passato anche in Bundesliga con la maglia dell'Hoffenheim e in Serbia con il Partizan Belgrado che lo ha paragonato proprio allo storico numero 3 del Ghana e a lui stesso: "Ha dimostrato di essere un attaccante vero, proprio come me e Asamoah Gyan". Molti tifosi su twitter stanno chiedendo alla federazione di dare a Felix la maglia numero 3 dell'attaccante che ha fatto la storia delle "Black Stars", diventandone anche il miglior marcatore di sempre con 51 gol in 109 partite. Il talento della Roma è ancora lontano da numeri simili ma in patria sono sicuri: è lui il futuro della nazionale ghanese.