Roma, in finale il Siviglia di Monchi e Lamela: chi sono i prossimi avversari

La Roma supera il Bayer Leverkusen e stacca il pass per la finale di Budapest. La seconda in campo internazionale di fila. Dopo il successo di Tirana in Conference i giallorossi avranno la possibilità di alzare al cielo un’altra coppa. La squadra di Mourinho se la dovrà vedere con il Siviglia di Monchi. L'ex direttore sportivo ieri ha dichiarato di voler bene al club giallorosso. L’unico precedente tra Siviglia e Roma giocato in una competizione ufficiale si è disputato il 6 agosto 2020 in occasione di un ottavo di finale di Europa League giocato in gara unica. I biancorossi si imposero 2-0 contro la formazione di Fonseca grazie alle reti di Reguillon e En-Nesyri. Il secondo è ancora con gli andalusi e guiderà l'attacco a Budapest.

Siviglia, da Lamela a Suso: tanti ex Serie A — In finale di fronte ai ragazzi di Mourinho ci sarà il Siviglia dell’ex direttore sportivo Monchi e di Erik Lamela. La data è il 31 maggio alle ore 21 e il match si disputerà alla Puskas Arena di Budapest. Gli andalusi sono i ‘padroni’ della Coppa Uefa e detengono il record di vittorie: ben 6 di cui 4 arrivate negli ultimi 10 anni. La classifica in Liga non sorride ai biancorossi che si trovano al decimo posto. L’unica possibilità di andare in Champions è quella di vincere l’Europa League. Situazione simile alla Roma che occupa la sesta posizione in Serie A. Oltre al ‘Coco’ Lamela ci sono diversi giocatori che conoscono molto bene il nostro campionato. Dal Papu Gomez a Ocampos e Suso. Proprio l'ex numero 8 giallorosso ha eliminato la squadra di Allegri con un gol nei tempi supplementari. La stella di diamante è Rakitic che guida il centrocampo insieme a Fernando. In porta la rivelazione dell’ultimo Mondiale Bounou.

Il marocchino è stata anche accostato alla Roma nelle precedenti sessioni di mercato. Sulla fascia sinistra non ci sarà Acuna. Il compagno di nazionale di Dybala è stato espulso contro i bianconeri e salterà la finalissima. Al suo posto uno tra Telles e Montiel. Il Siviglia è retrocesso dalla Champions arrivando terzo in un girone complicato con Manchester City, Borussia Dortmund e Copenaghen. I ragazzi di Mendilibar in Europa League hanno eliminato il PSV Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United e la Juventus. La Roma, come ribadito da Mourinho, era l'unica delle squadre presenti in semifinale che ha iniziato la stagione in Europa League. Ha prima passato il girone da seconda alle spalle del Betis. Poi ha eliminato Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen.

Siviglia: la formazione tipo — SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Gil; En-Nesyri