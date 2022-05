ROMA IN FINALE DI CONFERENCE: Abraham schianta il Leicester 1-0

Decisivo Tammy. I giallorossi si giocheranno la coppa il 25 maggio contro gli olandesi del Feyenoord

Daniele Aloisi

La Roma vola in finale di Conference League battendo 1-0 il Leicester grazie al gol di Abraham. Appuntamento il 25 maggio a Tirana. Fine primo tempo giocato molto bene dalla squadra di Mourinho che parte subito forte e trova il gol del vantaggio con Abraham. Poco dopo è Pellegrini a sfiorare il raddoppio con un bel sinistro al volo ma è bravo Schmeichel. La Roma si difende negli ultimi 15' e gli inglesi non calciano mai in porta. Rodgers nel secondo tempo prova a scuotere i suoi con un doppio cambio

Abraham a segno dopo 10 minuti e la Roma è avanti dopo i primi 45'

E' finalmente arrivato il giorno tanto atteso, Mourinho ha schierato la formazione che tutti avevano ipotizzato. Fuori solo Mkhitaryan per infortunio, al suo posto c'è Sergio Oliveira. Davanti lo stesso tridente della gara con il Bodo: Pellegrini, Zaniolo e Abraham. "In Britannia tutti temevano il nome dei romani" recita lo scenografia della curva Sud. Al 7' la Roma va vicina al vantaggio. Calcio di punizione conquistato da Zalewski, va sul punto di battuta Pellegrini che da posizione defilata prova a sorprendere Schmeichel ma è bravo il portere danese a respingere. I giallorossi partono bene e dopo 10 minuti sono già avanti. Cross del capitano per Abraham che di testa fa 1-0 e raggiunge Montella nella top 10 dei marcatori giallorossi in Europa. Grande occasione per la Roma dopo pochi minuti il gol del vantaggio. Lancio perfetto dell'esterno polacco per Pellegrini che prova il tiro con il sinistro ma l'estremo difensore del Leicester spedisce il pallone in corner.

Alla mezz'ora occasione per Zaniolo. Bella giocata di Tammy per il 22 che prova la conclusione da dentro l'area di rigore ma è bravo Fofana a murare il tiro. La Roma si difende negli ultimi minuti nel primo tempo e prova a colpire il Leicester in contropiede. Al 41' arriva il primo ammonito della gara: Mancini prende il cartellino giallo per un fallo su Barnes. Dopo 2 minuti di extra time finisce la prima frazione con i giallorossi avanti 1-0 grazie alla 26esima rete stagionale di Abraham.

Decide Abraham: la Roma è in finale

Comincia il secondo tempo senza cambi per la Roma mentre Rodgers decide di effettuare un doppio cambio. Entrano Amartey e Iheanacho ed escono Lookman e Barnes. Dopo un solo minuto di gioco si rendono subito pericolosi i giallorossi. Corner battuto da Pellegrini per Mancini che ostacolato da Evans non riesce a spingere il pallone in porta. Al decimo della ripresa Zaniolo inventa per Abraham ma Tammy non riesce a controllare bene il pallone e perde l'occasione di trovarsi a tu per tu con il portiere danese. Risposta delle Foxes con Dewsbury-Hall che prova dalla distanza da il suo tiro finisce largo dalla porta di Rui Patricio. al 63' palla geniale di Pellegrini per Karsdorp, il terzino non riesce a servire bene Nicolò al centro.

Quattro minuti più tardi arriva il primo giallo per gli inglesi: ammonito Fofana. Il tecnico inglese si gioca il tutto per tutto mettendo in campo Perez per Hall. Mentre Mourinho fa uscire Zaniolo per Veretout. A 10' dal termine sfiora il raddoppio la Roma con Zalewski. L'esterno si ritrova il pallone dentro l'aerea di rigore, prova la conclusione con il destro ma viene murato da Fofana. All'83' esce il classe 2002, tra i migliori questa sera, per far spazio a Vina. Brivido al 92' con Maddison che con il sinistro sfiora il palo. Dopo 5' di recupero finisce la gara. LA ROMA è IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE.