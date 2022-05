Roma in Europa League, ecco quanto vale la qualificazione ai gironi

I giallorossi tornano nella seconda coppa europea dopo l'anno in Conference League

La Roma chiude il suo campionato a quota 63 punti e la qualificazione aritmetica in Europa League. Non ci sarà infatti bisogno di aspettare i risultati di Atalanta e Fiorentina per avere la certezza del ritorno nella seconda coppa europea. Il primo passo avanti, rispetto alla scorsa stagione, è già raggiunto. Mourinho può essere soddisfatto, non solo per la questione sportiva. Anche le casse sorridono. L'ingresso in Europa League porterà infatti un premio superiore rispetto allo scorso anno. Ecco quanto vale.