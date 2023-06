Roma, in due ore oltre 4mila abbonamenti coppe. Per la Serie A raggiunti i 39mila

Ottimi numeri in pochissimo tempo anche per quanto riguarda le tessere per le partite di Europa League e l'ottavo di Coppa Italia in vendita dalle 16

Più di due mesi all'inizio del campionato e l'Olimpico è già pienissimo d'amore. Continua infatti a gonfie vele la campagna abbonamenti della Roma e a quasi un mese dall'apertura i numeri sono altissimi: il dato parla di 39mila tessere staccate per la prossima stagione, compresi i settori Premium. Non solo, perché alle 16 di oggi è partita anche la vendita per l'abbonamento Coppe, comprensivo delle tre partite del girone di Europa League e l'ottavo di Coppa Italia. E anche in questo caso gli abbonati 2023/24 non si sono fatti attendere: già oltre 4mila le conferme in circa due ore.