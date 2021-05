Roma in Conference, ma che fatica: con lo Spezia finisce 2-2 – FOTO

Nel primo tempo giallorossi assenti e sotto 2-0. Nella ripresa la reazione con El Shaarawy e Mkhitaryan, che segna il gol qualificazione

Valerio Salviani

Quasi in extremis, soffrendo tremendamente, la Roma raggiunge il mini-obiettivo stagionale e si qualifica per la Conference League. I giallorossi vanno clamorosamente sotto 2-0 in un primo tempo da dimenticare, sotto i colpi di Verde e Pobega. Nella ripresa reagiscono e trovano il pari grazie a El Shaarawy e al solito Mkhitaryan, che segna la rete che vale gli 8 milioni di euro della qualificazione in Europa. Inutile la vittoria del Sassuolo contro la Lazio. A pari punti (62 per entrambe) ha la meglio la differenza reti della Roma. L’ultima di Fonseca si chiude con il sorriso. Da domani via all’era Mourinho.

Roma in ferie: 2-0 Spezia al 45’

Per l’ultima della stagione Fonseca sceglie di affidare l’attacco a Mayoral, lasciando fuori inizialmente Dzeko. A centrocampo c’è ancora Darboe, preferito a Villar. L’ex Primavera è protagonista negativo in avvio di partita: nel giro di cinque minuti sbaglia due passaggi in impostazione e regala la palla agli avversari. Al primo errore la squadra di Fonseca viene graziata, al secondo i padroni di casa passano in vantaggio. Autore del gol Verde (come all’andata), servito da Nzola e bravo a battere Fuzato. La Roma è in svantaggio, ma non riesce ad attaccare la spina. Dopo gli errori di Darboe arrivano in successione anche quelli di Cristante e Kumbulla, ma stavolta la squadra di Italiano non ne approfitta. Per vedere il primo tiro romanista in porta bisogna aspettare il 22’. El Shaarawy di sinistro tira forte e centrale, Rafael respinge con la mano di richiamo. Ci prova anche Mancini con un colpo di testa, ma è bravo ancora il portiere dei liguri. La reazione della Roma è solo apparente. Al 39’ lo Spezia raddoppia con Pobega. Su calcio d’angolo Nzola stacca e serve il compagno che completamente libero di colpire. Il primo tempo si chiude con un eloquente 2-0.

La Roma rimonta e centra la Conference League

Alla ripresa l’unico cambio di Fonseca è Reynolds, che entra al posto di Santon. La Roma cambia subito passo e al 52’ accorcia le distanze. Mkhitaryan serve Pedro largo a destra, la palla messa dentro è deviata debolmente dalla difesa e favorisce il tap-in di El Shaarawy che fa 2-1. In colpevole ritardo, ma adesso in campo c’è un’altra Roma. In un’azione quasi fotocopia a quella del gol va vicino al pari Mkhitaryan, che non riesce però stavolta a battere Rafael. Al 60’ Fonseca prova il cambio della svolta mandando in campo Villar e Dzeko. L’impatto atteso però non si vede ed è lo Spezia a farsi di nuovo sotto sfiorando il terzo gol con Capradossi. Dopo dieci minuti di nulla il tecnico manda in campo anche Pastore. L’occasione per il pareggio arriva al 75’. Cristante si inserisce e riceve palla davanti alla porta, calcia a botta sicura ma trova la parata clamorosa di Rafael. Il gol che manda la Roma in Europa arriva quasi in extremis. All’85’ il duo Dzeko-Mkhitaryan confeziona il 2-2. Il bosniaco fa la sponda di testa per l’armeno, che è più veloce di tutti e segna la sua tredicesima rete stagionale. Poco dopo il numero 77 sfiora anche il gol vittoria. Finisce 2-2. La Roma è Conference League.

ROMA (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon (45’ Reynolds); Cristante, Darboe (61’ Villar); El Shaarawy, Pedro (71’ Pastore), Mkhitaryan; Mayoral (61’ Dzeko). A disp.: Farelli, Boer, Jesus, Peres, Diawara, Ciervo, Zalewski. All.: Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni (68’ Ramos); Estevez (88’ Erlic), Agoumé (71’ Maggiore), Pobega (45’ Ricci); Verde (68’ Agudelo), Nzola, Gyasi. A disp.: Zoet, Krapikas, Provedel, Marchizza, Ismajli, Bertola, Pietra, Leosena, Saponara. All.: Italiano

Arbitro: Pezzuto. Assistenti: Marchi, Miele. IV Uomo: Santoro. VAR: Pairetto, AVAR Liberti.

Marcatori: 6’ Verde, 38’ Pobega, 52’ El Shaarawy, 85’ Mkhitaryan

NOTE Ammoniti: 93’ Kumbulla