Roma in cima alle preferenze di Allegri. Sul tecnico c’è anche il Napoli

La Roma è in pole nella corsa a Massimiliano Allegri. Dopo i contatti di qualche mese fa il club giallorosso sarebbe nuovamente tornato alla carica con grande convinzione per trovare un accordo con il tecnico toscano. Stando sa quanto riportato da calciomercato.it lo stesso allenatore avrebbe in questo momento messo i giallorossi in cima alla lista delle possibili destinazioni per la prossima stagione. Non è un mistero che Allegri apprezzi le qualità della rosa della Roma, gradimento che lo porterebbe ad accontentarsi di appena 3 o 4 acquisti per puntellarla. Un suo eventuale arrivo potrebbe inoltre essere slegato dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Non c’è ovviamente solo la Roma sul tecnico: il Napoli, viste le questioni mai risolte tra Gattuso e De Laurentiis, è vigile sulla situazione e potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti tra lo stesso Allegri e il patron. Sempre viva la pista Real Madrid in caso di separazione tra i blancos e Zidane. Un ritorno alla Juventus, al momento, non sembra invece essere un’ipotesi concreta.