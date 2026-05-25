Il centrocampista spagnolo attualmente in forza all'Elche si è voluto congratulare con il club giallorosso per il traguardo raggiunto ieri sera a Verona
El Shaarawy segna il 2-0 in Verona-Roma, il fratello scoppia a piangere in tribuna
Che il legame tra la Roma e Gonzalo Villar non si sia spento nell'estate 2023, quando le strade tra il club giallorosso e il centrocampista spagnolo si sono definitivamente separate, è cosa nota a tutti. Questa notte, mentre la squadra di Gasperini veniva accolta da 500 tifosi in festa a Fiumicino, anche il classe 1998 si è voluto unire alle celebrazioni per la qualificazione in Champions League a 7 anni dall'ultima volta. "Per sempre romanista, bravi!!!", il messaggio social dell'attuale calciatore dell'Elche.
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