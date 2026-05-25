Che il legame tra la Roma e Gonzalo Villar non si sia spento nell'estate 2023, quando le strade tra il club giallorosso e il centrocampista spagnolo si sono definitivamente separate, è cosa nota a tutti. Questa notte, mentre la squadra di Gasperini veniva accolta da 500 tifosi in festa a Fiumicino, anche il classe 1998 si è voluto unire alle celebrazioni per la qualificazione in Champions League a 7 anni dall'ultima volta. "Per sempre romanista, bravi!!!", il messaggio social dell'attuale calciatore dell'Elche.