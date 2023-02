Roma in cerchio dopo la vittoria con il Verona: Mourinho carica la squadra

La Roma vince 1-0 contro il Verona e conquista 3 punti fondamentali per la corsa Champions. Mourinho sale terzo in classifica e per sottolineare l'importanza di questa vittoria, ha chiamato tutta la squadra in cerchio dopo il fischio finale. Al centro proprio lo Special One che ha voluto complimentarsi con la squadra per la partita di sacrificio fatta oggi. "Hanno vinto tutti. Tutti quelli che hanno vinto erano lì. Con spirito di gruppo e spirito di sacrificio. Giocando bene contro il Verona che ha uno stile di gioco difficile", queste le parole del portoghese rilasciate ai microfoni di Dazn per spiegare proprio l'accaduto. Ora la Roma è chiamata ad un tour de force con l'impegno europeo di giovedì contro il Salisburgo ma anche in campionato le prossime partite saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo quarto posto.