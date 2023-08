Roma in campo per preparare l’esordio con la Salernitana: in gruppo anche Dybala

Mourinho recupera l'argentino che non ci sarà contro alla prima di campionato. Per i giallorossi allenamento mattutino a cinque giorni dall'inizio della nuova stagione

La Roma non si ferma nemmeno a Ferragosto. A cinque giorni dall'esordio in Serie A contro la Salernitana (20 agosto), i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per l'allenamento mattutino sotto gli occhi di José Mourinho. Presente insieme al resto dei compagni anche Paulo Dybala che ha dunque risolto i problemi accusati durante la penultima amichevole contro il Tolosa. L'argentino non ci sarà alla prima contro i granata di Paulo Sousa causa squalifica ma sicuramente sarà nell'undici titolare 6 giorni più tardi al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Con il gruppo anche i giovani Pagano, Faticanti, Falasca e Golic.