Roma in campo in vista dell’Inter: c’è Pellegrini. Le Fée di nuovo con il tutore

Il capitano è tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver lasciato il ritiro della nazionale. Il francese continua il lavoro in gruppo ma il problema al ginocchio non sembra essere totalmente superato

Per la Roma continua l'avvicinamento al big match di domenica 20 ottobre contro l'Inter. I giallorossi anche oggi si sono allenati a Trigoria sotto gli ordini di Ivan Juric che continua a fare a meno di diversi calciatori impegnati con le rispettive nazionali. E' però tornato alla base Lorenzo Pellegrini che dopo l'espulsione di ieri contro il Belgio, ha fatto ritorno nel quartier generale giallorosso mettendosi subito a disposizione del mister. In campo anche Enzo Le Fée che a differenza di ieri, è tornato ad allenarsi con il tutore al ginocchio destro. Ancora assente invece Paulo Dybala che sta continuando il suo iter riabilitativo tra terapie e lavoro personalizzato. L'argentino dovrebbe tornare in campo insieme ai compagni a partire dalla prossima settimana. La speranza di Juric è riaverlo contro i nerazzurri di Inzaghi. Out anche El Shaarawy.