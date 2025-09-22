Roma in campo in vista del Nizza. C’è anche Ranieri: sorriso e stretta di mano con Gasp

La Roma non si ferma dopo il derby vinto ieri contro la Lazio. La squadra questo pomeriggio è scesa in campo per iniziare a preparare il match di mercoledì contro il Nizza valido per la prima giornata di Europa League. Normale seduta di allenamento per chi non ha giocato (o è entrato nel finale) nella stracittadina, scarico invece per tutti gli altri. A seguire le operazioni da bordocampo, c'era anche Claudio Ranieri, immortalato dal club giallorosso con un sorriso smagliante e compiaciuto, espressione tipica di chi conosceva l'importanza della partita e ha provato a trasmetterla alla squadra durante la settimana seguendo da vicino tutti gli ultimi allenamenti. Ranieri è stato anche immortalato al fianco di Massara e Gasperini con il quale si è complimentato con una stretta di mano ricca di significato. La Roma ora deve ripartire e potrà farlo con una spinta extra dopo il successo contro la Lazio. Mercoledì c'è il Nizza e partire bene anche in Europa significherebbe molto in termini di fiducia e risultati.