Roma in campo alla vigilia del Frosinone: out Smalling e Llorente. C’è Joao Costa

La Roma questo pomeriggio è tornata regolarmente in campo a Trigoria per preparare la sfida contro il Frosinone. I giallorossi domani saranno impegnati contro la formazione dell'ex Di Francesco in un match delicatissimo per la classifica visti gli appena 5 punti raccolti in 6 giornate. Assenti ancora Chris Smalling e Renato Sanches oltre al neo infortunato Diego Llorente. Le assenze dei due centrali complicano e non poco i piani di Mourinho che adesso ha solo Mancini e Ndicka come difensori di ruolo. Possibile dunque il passaggio al modulo 4 come annunciato dallo stesso Special One in conferenza stampa. Oltre ai soliti Pagano e Pisilli, presente isnieme al resto dei compagni anche Joao Costa che domani sarà convocato per la prima volta con i grandi. Per l'esterno portoghese potrebbe esserci anche una chance dal primo minuto. Ad annunciarlo è stato lo stesso Special One: "Per giocare a 4, ci servirà Joao Costa titolare. Sarà convocato ma non ti dico se giocheremo a 4".