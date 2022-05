Roma, in Borsa il titolo schizza a +15,57% dopo il lancio dell’Opa

Nuovo tentativo di delisting dei Friedkin. Il titolo a Piazza Affari schizza da 0,36 a 0,42

I Friedkin riprovano il delisting. La presidenza della Roma ieri ha lanciato un’Opa sul 13,20% delle azioni giallorosse che non sono in loro possesso con l'obiettivo di uscire dalla Borsa. E proprio a Piazza Affari la notizia ha scatenato subito in rialzo in apertura passando da 0,36 a 0,42 ad azione. Una percentuale del +15,57% rispetto a ieri. Da valutare ora gli effetti a media-lunga durata. I Friedkin pagheranno a ciascun azionista aderente all’offerta un corrispettivo di 0,43€ ad azione per un totale massimo di 35,69 milioni di euro. L’obiettivo, come un anno e mezzo fa, è il delisting per acquisire tutto il titolo e uscire dalla borsa.