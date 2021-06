Roma, in arrivo il nuovo pullman: i tifosi possono scegliere il design – FOTO

Indetto un sondaggio per far scegliere ai tifosi la nuova veste del bus di squadra

La Roma è pronta a inaugurare il nuovo pullman di squadra. Sarà pronto per l'inizio del ritiro e il design esterno (le iconografie sui lati del bus) lo sceglieranno i tifosi. La Roma ha indetto un sondaggio su Socios.com, per chiedere ai tifosi quale design dovrà avere il prossimo pullman ufficiale. "Pronti a macinare chilometri" lo slogan dell'iniziativa. I tifosi avranno tempo per votare fino al 22 giugno e hanno a disposizione quattro design diversi.