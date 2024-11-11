Non solo l'allenatore. In queste ore a Trigoria dovrebbe sbarcare almeno un dirigente, in primis un nuovo Ceo dopo l'addio della Souloukou datato ormai 50 giorni fa. Secondo Leggo.it si pensa a Giovanni Carnevali del Sassuolo. Vagliate anche le candidature di Alberto Uncini Manganelli, grande tifoso della Roma e Global GM adidas Running. E Marzio Perrelli, vice presidente Sky Executive. Suggestivo anche un possibile ritorno di Gian Paolo Montali dopo l'esperienza alla Roma dal 2009 al 2011 come Coordinatore Generale e ottimizzatore delle risorse umane dell'Area Sportiva. Possibile anche l'arrivo di un nuovo direttore sportivo, vista la posizione in bilico di Ghisolfi.