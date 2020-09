Roma imbattuta negli ultimi nove esordi in campionato

Pareggio a reti bianche per la prima Roma di Dan Friedkin. Sotto gli occhi dei nuovi proprietari gli uomini di Fonseca non riescono a regalargli la gioia del gol. Secondo quanto riporta Opta, i giallorossi con il match di oggi mantengono la loro imbattibilità all’esordio da ben 9 stagioni: 5 vittorie e 4 pareggi. Era poi dal 1995 che la Roma non pareggiava due partite consecutive nella prima stagionale.

Per quanto riguarda le statistiche delle gare contro il Verona, poi, la Roma ha interrotto una striscia realizzativa positiva che gli aveva permesso di arrivare al gol nei precedenti 22 incontri con i gialloblù in Serie A. Era dal 1989 che la Roma segnava almeno una rete contro l’Hellas.