Roma, Villarreal su Llorente: contatti diretti col Leeds

Sebbene nelle ultime partite Mourinho abbia fatto grande affidamento su di lui, il futuro di Llorente potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il Villarreal, alla ricerca di un centrale di difesa e in contatto diretto col Leeds che detiene il cartellino del giocatore. Tuttavia, i giallorossi potrebbero esercitare il diritto di riscatto, fissato a 18 milioni. Cifra comunque molto alta e non in linea con le strategie e le possibilità della Roma. Classe '93 il giocatore piace molto a Mourinho che negli ultimi match lo ha preferito ad Ibanez.