Roma, il viaggio dei giallorossi verso Torino: Dybala e Pellegrini con la squadra

Mancano solamente 90 minuti al termine della stagione e la Roma si gioca ancora la possibilità di entrare in Champions League. L'ultimo appuntamento dell'anno sarà quello di domani sera (20:45) contro il Torino e i giallorossi hanno preso il volo che da Fiumicino li porterà in Piemonte: con la squadra ci sono Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini anche se non saranno disponibili a causa dei loro infortuni. Un messaggio forte per i compagni che domani non possono sbagliare. Poco fa il club ha diramato la lista dei convocati per il match: Ranieri avrà anche Dovbyk, che ha recuperato dal problema muscolare alla coscia destra.