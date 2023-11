Roma, il vero sold out è quello dell’empatia

La Roma non gioca bene, la Roma non lotta per lo scudetto, la Roma non è quella di qualche anno fa. Eppure l’Olimpico è sold out. Sempre. A prezzi bassi, a prezzi alti. Contro la Juve e contro il Lecce. Di giorno, di sera, di domenica o giovedì. Eppure questo pubblico non fischia, non mormora, non si deprime. Mai. Perché? Lo sa chi almeno una volta nella gestione Mourinho si è seduto su quei seggiolini, ancor meglio chi ci sale sopra. Lo sa ma non lo sa spiegare a parole. C’è un’empatia illogica, irrazionale. Come i sentimenti forti. C’è un legame tra questo gruppo e i suoi tifosi che fatichiamo a ricordare. Non importa se sei Lukaku o Kristensen, se sei Dybala o Pagano. Indossi quella maglia, sudi per quella maglia, piangi e gioisci su quella maglia. E allora sei uno di noi, e uno di noi non si abbandona nemmeno nei momenti brutti. L’Olimpico ieri non ha abbandonato la sua Roma, nemmeno sullo 0-1 per il Lecce che condannava la squadra all’undicesimo posto in classifica a una settimana dal derby. E’ rimasto lì, su quei seggiolini (tranne chi ha i biglietti omaggio). A tifare, a sospirare, a incitare. Poteva finire male, anzi sarebbe finita male probabilmente senza quell’empatia che è più forte dei nostri giudizi, delle analisi settimanali, di uno stato su Facebook o di un commento per radio. E’ qualcosa che ha portato la Roma a Tirana, poi a Budapest. Che se ne fotte se il gioco non è brillante e il mercato lo è ancora di meno. E in fondo anche chi va al cinema vuole vedere un finale a sorpresa, diverso da ciò che si vede magari nel primo tempo.