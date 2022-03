Roma, torna il vecchio stemma sulle maglie nel derby: “Simbolo di identità”

La società ha ufficializzato: "Uno stemma speciale, per un partita speciale"

Redazione

Il primo gol nel derby lo segna la Roma. A sorpresa il club giallorosso ha deciso di utilizzare il vecchio stemma sulla maglia che Pellegrini e compagni indosseranno il 20 marzo. Una mossa che farà contenti i tanti tifosi che in questi anni hanno rivendicato a lungo l'utilizzo del logo storico della Roma sostituito da Pallotta nel 2013. "Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo. Uno stemma speciale, per un partita speciale", è l'annuncio pubblicato in questi minuti su Twitter dal club. Non è escluso, in caso magari di risultato positivo, che il logo storico con la Lupa e l'acronimo Asr non possa restare anche nelle partite successive.

Maglia in vendita: "Un simbolo iconico"

La maglia sarà in vendita da oggi presso i Roma Store e i New Balance store fisici e digitali. Nel comunicato si legge poi che "New Balance ha creato un'edizione speciale della maglia dell'AS Roma per celebrare la passione di una delle squadre più forti d’Europa. Svelata oggi, la maglia del Derby Della Capitale vede il ritorno dell'iconico scudetto ASR accanto alla celebre palette di colori giallo e rosso. Forte simbolo dell'identità romanista, lo stemma è apparso per la prima volta sulle divise del Club nel 1997 e per i successivi sedici anni durante i quali sono stati vinti lo scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane".Kenny McCallum, General Manager di New Balance Football, ha inoltre dichiarato: "New Balance riconosce l'importanza dello stemma ASR per tutti coloro che sono legati al Club e ha voluto restituire l'iconico simbolo alla maglia di questa stagione come tributo a una delle partite più speciali del calcio mondiale”.

Il vecchio stemma: una promessa dei Friedkin ai tifosi

Il giorno dopo l’acquisto della Roma da parte dei Friedkin i tifosi giallorossi avevano già esposto sotto la sede dell’Eur uno striscione per richiedere il vecchio stemma e ritornare quindi alle vecchie tradizioni pre era americana: "Chiediamo trofei, campioni e rispetto delle nostre tradizioni. Dan ridacci lo stemma”. Quattro mesi dopo i Friedkin si erano mossi per cercare di avvicinarsi alla tifoseria e accontentare la richiesta che invece James Pallotta aveva ignorato. La scelta dell'ex proprietario, nel 2013, di sostituire lo storico simbolo aveva suscitato un mare di polemiche tra proteste allo stadio, petizioni online e rivolte social. I Friedkin hanno ascoltato i tifosi ma visto che il marchio "Roma" dal punto di vista del brand è molto più strategico rispetto ad "AS Roma", i texani hanno preferito mantenere momentaneamente il nuovo stemma con la promessa però di utilizzare quello storico per diversi prodotti presenti negli store: dalle mascherine (esibite dagli stessi Friedkin allo stadio) alla quarta maglia passando per t-shirt e quant'altro. Ora la scelta di presentare la prima maglia col vecchio stemma in occasione della partita più sentita. Un regalo che la Curva (e non solo) apprezzerà di certo.