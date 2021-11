Roma, il valore della squadra ammonta a 429,25 milioni. Pellegrini è il più caro

I giallorossi sono al 19esimo posto tra i club europei, quinta delle squadre di Serie A. Il City di Guardiola comanda la classifica

La Roma dei Friedkin si piazza al 19esimo posto tra i club europei per valore della rosa. Secondo il portale Skysport.it, la società giallorossa è la quinta squadra in Serie A per valore di mercato dei propri giocatori, alle spalle di Juventus, Inter, Napoli e Milan. La rosa di Mourinho viene valutata per 429,25milioni di euro, un valore in aumento rispetto alla stagione scorsa. Il calciatore più prezioso è Lorenzo Pellegrini: 45 milioni di euro è la cifra data al capitano della Roma. Comanda la classifica il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola è l’unica rosa ad avere un valore superiore al miliardo di euro. Il valore complessivo sale infatti a 1 miliardo e 80 milioni di euro. Sul podio non potava mancare il Psg e il Manchester United. Delle italiane, prima è la Juventus di Allegri che si piazza in 12a posizione dietro ai tedeschi del Borussia Dortmund.