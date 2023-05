Matic a Dybala e Wijnaldum: “Se segnate giovedì vi faccio il caffè tutti i giorni”

Manca sempre meno al ritorno delle semifinali di Europa League contro il Leverkusen, e a Trigoria si prova a smorzare l'inevitabile tensione. Dopo gli scherzi dei giorni scorsi, Dybala insieme a Wijnaldum e Matic, si sono nuovamente resi protagonisti di una gag all'interno del Centro Sportivo di Trigoria. Il campione del Mondo argentino tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto insieme al centrocampista ex Psg mentre attendono un caffè fatto da un barista d'eccezione: Nemanja Matic. "Caffè per favore", questo il messaggio social di Dybala che spera di riuscire ad essere protagonista contro i tedeschi di Xabi Alonso così come Wijnaldum, tornato titolare a Bologna. Chi sicuramente ci sarà è invece proprio Matic che domani prenderà parte anche alla conferenza stampa insieme a José Mourinho. Non si è fatta attendere la risposta del centrocampista serbo che sui social ha scritto: "Ragazzi se segnate giovedì vi farò il caffè tutti i giorni".