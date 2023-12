Roma, il “The Guardian” stila la lista dei migliori giocatori del 2023: c’è Lukaku

La fine dell'anno porta con sé anche tanti bilanci come quello fatto dal quotidiano inglese The Guardian che ha stilato la classifica dei 100 migliori calciatori del 2023. Guarda tutti dall'alto Erling Haaland seguito da Bellingham e Mbappé. Presente anche tanta Serie A con Lukaku unico della Roma presente. Il centravanti belga occupa infatti l'ottantesima posizione davanti ad Alaba, Thuram, Maignan, Alphonso Davies e tanti altri. Romelu appena 2 anni fa (nel 2021) occupava in questa speciale classifica la posizione numero 11.