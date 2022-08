Roma, il tennista Cobolli vince ed esulta con la Dybala mask

La passione della Roma arriva anche sui campi di tennis. Flavio Cobolli, noto tennista di fede giallorossa, oggi ha vinto contro il russo Safiullin con un doppio 6-4 e ha voluto celebrare il successo con la Dybala mask. Il 20enne italiano, con un passato nelle giovanili capitoline, ha simulato l'esultanza che di solito utilizza il calciatore argentino per festeggiare un gol. Speriamo sia di buon auspicio per la Joya che ancora deve trovare la prima rete con la maglia della Roma. Sabato c'è il big match dal sapore speciale con la Juventus, chissà che non scelga proprio quella gara per sbloccarsi.