Roma, sorteggio Serie A 2025/26 LIVE: esordio col Bologna. Derby alla quarta giornata

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini finalmente conosce il suo cammino. La stagione comincerà il weekend il 24 agosto e si concluderà il 24 maggio 2026. Come dal 2021 a questa parte, il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello di andata con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. I turni infrasettimanali si giocheranno nelle giornate 9 (29 ottobre 2025) e 19 (6 gennaio 2026). Il derby non potrà disputarsi né alla prima giornatané all’ultima e nemmeno durante il turno infrasettimanale feriale (giornata 9). Con la Lazio è prevista l’alternanza degli incontri in casa e in trasferta. Le società partecipanti alla Champions League non si incontrano con quelle partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle seguenti giornate: 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa ‘back to back’. Non ci sarà una sosta invernale e si giocherà anche nel periodo natalizio nel weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre che nel turno infrasettimanale del 6 gennaio. Le soste per le nazionali saranno 4: domenica 7 settembre 2025, domenica 12 ottobre 2025, domenica 16 novembre 2025 e domenica 29 marzo 2026.