Stadio Roma, Gualtieri incontra Berardi: “Stabiliamo un metodo operativo”

Il sindaco di Roma ha descritto come "positivo" il primo incontro con il Ceo giallorosso per "stabilire un pieno rapporto di collaborazione e organizzare un metodo operativo con cui affrontare diversi temi come lo stadio"

Il Ceo della Roma Pietro Berardi ha incontrato per la prima volta il sindaco Roberto Gualtieri. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino della capitale con un Tweet sul suo profilo ufficiale. Dopo il lunghissimo iter dello stadio a Tor di Valle, definitivamente naufragato, i Friedkin stanno studiando le possibilità per il nuovo impianto giallorosso. "Positivo primo incontro con il Ceo della Roma Pietro Berardi per stabilire un pieno rapporto di collaborazione tra Campidoglio e AS Roma e organizzare un metodo operativo con cui affrontare insieme tanti temi, a cominciare dallo stadio", il tweet di Gualtieri. Oggi il sindaco della capitale ha anche espresso la sua soddisfazione per l'approvazione del bilancio di previsione: "Più risorse e maggiori investimenti per Roma, per dare finalmente alla nostra città la svolta che merita. Da subito ci siamo messi al lavoro per una manovra che consentisse a Roma di rinascere e funzionare meglio, più semplice per i cittadini, più vicina alle persone".