Roma, il Servette cade in casa contro lo Young Boys: decide Lakomy

Per la Roma è iniziata anche la marcia d'avvicinamento alla fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi oltre a Salvia Praga e Sheriff, hanno pescato nel girone G anche il Servette. La squadra di Ginevra oggi è caduta 1-0 in casa contro lo Young Boys. Decisiva la rete al secondo minuto di Lakomy. Il Servette occupa al momento l'ottava posizione in classifica con 6 punti nelle prime 6 giornate