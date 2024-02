Roma, Ndicka torna a disposizione di De Rossi: l’ivoriano è rientrato a Trigoria

Evan Ndicka dopo aver vinto la Coppa d’Africa è tornato a Roma e oggi si è presentato a Trigoria per la prima volta. La società gli ha dato il bentornato con un video pubblicato sui social in cui si vede il giocatore percorrere un corridoio del centro sportivo e dirigersi verso il resto della squadra. Il numero 5 ha incontrato per la prima volta De Rossi, visto che quando era partito per la Costa d’Avorio c’era ancora Mourinho come guida tecnica. Il fresco campione della Coppa d'Africa si metterà subito a disposizione di DDR per contendersi il posto da titolare in vista del match contro il Frosinone.