Roma, il ritiro è scampato. Ma Bove evita una serata di gala

L'aria a Trigoria è tesissima, e non potrebbe essere altrimenti. Per il momento, però, non sono in vista decisioni drastiche. Né l'esonero di Mourinho, né un ritiro punitivo in vista della triplice sfida con Frosinone, Servette e Cagliari. La società ha deciso di dare fiducia alla squadra che 4 mesi fa sfiorava l'impresa dell'Europa League. Nonostante questo Edoardo Bove ha deciso di rinunciare a una serata-evento prevista stasera. Non per il ritiro imminente, appunto. Ma per evitare disagi e creare situazioni imbarazzanti a poche ore dal 4-1 vergognoso di Marassi. Anche agli altri giocatori è stato consigliato di evitare "uscite" non necessarie con particolare attenzione ai social.