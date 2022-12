Roma, il rinnovo auto…Matic si avvicina. Il futuro del serbo è legato a Mourinho

I rinnovi automatici. In questo caso, perdonateci la battuta, autoMatic. Una costante ormai del calcio moderno soprattutto quando si va su profili over 30. Una sorta di doppia garanzia per la squadra e il giocatore che esercita il diritto di prolungamento sulla base di presenze e prestazioni. Dopo i casi (da risolvere) legati a Smalling e Belotti ora tocca pure al serbo pupillo di Mourinho. L’accordo con Nemanja Matic, infatti, prevede il rinnovo fino al 2024 al verificarsi del raggiungimento di un tot presenze che permettano al giocatore di disputare la metà dei minuti complessivi stagionali. Al momento questo dato si attesta sul 61% con 15 presenze in campionato e 5 in Europa League . Tutto lascia presupporre che l’obbiettivo verrà raggiunto. Attualmente Matic guadagna 3,6 milioni più bonus. La cifra del nuovo contratto, invece, sarà determinata dal piazzamento finale del club: confermata in caso di Champions, più bassa in caso di Europa o Conference League.

Pupillo di Mourinho con un futuro da dirigente

Un contratto comunque pesante per un giocatore che di certo ha dato un’impronta di leadership al gruppo ma che non può garantire continuità di presenze vista anche l’età (va verso i 35 anni). L’ultimo gol del 2022 è stato il suo e ha permesso alla Roma di non perdere in casa col Torino. E anche a Verona il suo ingresso è stato determinante per la vittoria finale. Mourinho lo stima tantissimo anche per come sta facendo crescere alcuni giovani (vedi Tahirovic). Lo ha avuto prima al Chelsea e poi al Manchester United, e lo vede bene in un futuro anche nel suo staff tecnico o dirigenziale. Proprio il futuro dello Special One si lega a quello di Matic. Se il tecnico dovesse prendere altre strade non è detto che il giocatore accetti il rinnovo. Di sicuro il gigante serbo a Roma si trova bene e vorrebbe restare come testimonia l’acquisto monstre di una casa da sogno a Monteverde da 2,5 milioni.