Roma, il rigore di Dybala condanna la Juve scatenando l’ira di Allegri ad Udine

L'ultima giornata di campionato ha portato con se gli ultimi verdetti. I giallorossi in Europa League, i bianconeri in Conference League. La reazione del tecnico livornese alla notizia del gol dei capitolini ha suscitato polemiche

Dopo qualche giorno di distanza si scoprono curiosità importanti riguardo l'ultima giornata di campionato. La vittoria negli ultimi minuti della Roma contro lo Spezia ha condannato la Juventus ad accontentarsi della Conference League. Secondo TuttoSport, alla notizia del rigore trasformato da Paulo Dybala, l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha abbandonato il campo ancor prima del triplice fischio da parte dell'arbitro. La Juventus era in vantaggio per 1-0 contro l'Udinese ed era ad una manciata di secondi dal sesto posto in classifica, quindi dall'Europa League. Quando la Roma ha segnato, però, un componente della panchina del tecnico livornese ha mostrato l'azione del penalty dell'Olimpico, facendo scaturire l'ira di Allegri. La rabbia si è poi riversata tutta sul responsabile dell'area tecnica, Francesco Calvo, in uno scontro verbale molto accesso tra i due. L'allenatore bianconero, sembra, abbia sottolineato, soprattutto, il peso politico della concorrenza rispetto a quello della sua squadra.