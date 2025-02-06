La doppietta di Abraham ha fatto male ai romanisti, specialmente quelli presenti a San Siro e che poi lo hanno fischiato quando è uscito dal campo. E il centravanti inglese è solo l’ultimo ad aver purgato la Roma. Perché appena due partite fa ci ha pensato Spinazzola nella sfida contro il Napoli (su assist di Juan Jesu), mentre nella gara di andata è stato il turno di Lukaku. Ma non basta. Nella disfatta di Firenze, quel 5-1 sotto la guida di Juric ad andare a segno è stato Edoarbo Bove, mentre all’Olimpico è stato Zaniolo a festeggiare sotto il settore ospiti dell‘Atalanta. Per fortuna che domenica a Venezia Di Francesco non può scendere in campo...