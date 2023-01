Roma, il punto sul mercato in uscita: Villar-Getafe è fatta. Il Bologna vuole Vina

La Roma sta cercando di sbloccare il calciomercato, e per acquistare la priorità è cedere. Secondo Calciomercato.com è fatta per il trasferimento di Villar al Getafe. L’operazione si è chiusa in prestito con obbligo di riscatto a 3.5 milioni di euro a determinate condizioni (raggiungimento salvezza e 50% delle presenze del giocatore). Inoltre la Roma si riserverà il 50% della futura rivendita. Si allontana la pista Betis per Vina, ma il Bologna ha messo gli occhi sul terzino. L'ex Palmeiras potrebbe restare in Serie A. Capitolo Shomurodov: l’attaccante ubzeko ha un accordo di massima con il Torino, ora i club sono in trattativa per definire l’affare. Il club granata offre un prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12, la Roma vuole l’obbligo.