Roma, il programma di domani: alle 10 la rifinitura, alle 16.50 la partenza per Bologna

Messa alle spalle l’Europa League, domani sarà già giorno di rifinitura per la Roma. Domenica ad aspettare i giallorossi ci sarà il Bologna, reduce da una vittoria in casa del Brescia. Domattina i giallorossi si alleneranno a Trigoria a partire dalle 10. Fonseca valuterà le condizioni di Smalling, tornato oggi in gruppo per parte della seduta. Alle 13 il tecnico portoghese parlerà in conferenza stampa, mentre alle 16.50 la squadra partirà con il treno dalla stazione Termini, con direzione Bologna.