Il programma della tournée in Giappone: Roma in campo il 25 e il 28 novembre

La Roma, durante la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, volerà in Giappone dal 22 al 29 novembre. Il club giallorosso, tramite una nota ufficiale, ha comunicato il programma che verrà svolto durante la tournée asiatica. Al momento sono previste due partite amichevoli, la prima contro il Nagoya Grampus, in programma il 25 novembre alle 11:30 italiane (19:30 locali), mentre la seconda contro lo Yokohama Marinos a Tokyo, è in programma tre giorni più tardi alle 8:30 italiane (16:30 locali). Il giorno successivo previsto il rientro a Trigoria, dove Mourinho continuerà a lavorare per essere pronti al rientro in campo in gare ufficiali (4 gennaio all'Olimpico contro il Bologna).