Roma, il Premier Conte su Friedkin: “Non lo conosco ma spero possa rallegrare i tifosi come me”

L’attuale presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, come dichiarato da lui più volte, è un grande tifoso della Roma. Nella giornata di ieri si è espresso sulla trattativa che vedrebbe Dan Friedkin entrare nella società giallorossa come azionista di maggioranza. “Non conosco Friedkin, ma quello che mi posso augurare è che se ci sono investitori stranieri, come il caso di Pallotta o dell’eventuale successore, l’importante è che abbiano un piano credibile e sostenibile nel tempo per rallegrare i tifosi come me“, ha detto ieri il premier Conte, scrive Il Messaggero.