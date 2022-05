Roma, il possesso palla non fa vincere le finali. E Mourinho lo sa bene

La squadra giallorossa è la nona in Serie per possesso palla, è l’ultima tra le big del campionato

Tenere il pallone più degli avversari può aiutare a vincere ma non è sempre utile per ottenere i tre punti e Mourinho lo sa. La Roma è la nona squadra del campionato per possesso palla medio a gara (26’ 05). Lo Special One qualche anno fa in conferenza stampa ha espresso il suo parere sulla strategia del “TikiTaka”: “Questa storia del possesso palla è più per i filosofi dello sport che per me. In 20 anni non ho mai detto ‘Abbiamo perso quella partita e l’avversario ha fatto più possesso palla di noi’. Ciò che conta è quello che ci fai, con la palla. Qualunque cosa. E con la palla noi abbiamo segnato due gol fantastici. E quando l’abbiamo avuta, la palla, non l’abbiamo mai persa in situazioni in cui l’avversario poteva farci del male”. I dati confermano il pensiero del tecnico portoghese. Le gare più entusiasmanti del campionato contro la Lazio e contro l’Atalanta a Bergamo hanno fatto registrare dei numeri minimi per quanto riguarda la percentuale. Il 34% al derby e addirittura il 28% al Gewiss Stadium nel 4-1 di dicembre. Questa sera i giallorossi saranno ospiti del Torino, proprio contro i granata all’Olimpico la Roma ha vinto con il marchio di fabbrica di Mourinho. Uno a zero e 39% di possesso palla. In casa spesso i giallorossi aspettano l’avversario e partono in contropiede, non a caso la media tra le mure amiche è al di sotto del 50%.